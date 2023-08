Spalletti ct | Figc e Napoli | come funziona la clausola | le ultime news

(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – "Lucianonon ha ancora telefonato e chiesto un confronto con De Laurentiis o con il Calcio. Ladi Lucianocolnon è una questione così semplice". Il legale del, l'avvocato Mattia Grassani, fa il punto sulla complessa vicenda che coinvolge Luciano, ex allenatore del, il club partenopeo e la, che cerca un ct per la Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini.è nel mirino della: tra il tecnico toscano e la panchina azzurra c'è però lada 3 milioni che l'allenatore deve versare alse intende tornare in panchina quest'anno. "E' un qualcosa arrivato alla ...

Febbre da cavillo. La Figc avanti su Spalletti, ma sarà scontro con il Napoli la Repubblica

Intanto la Figc continua la sua battaglia col Napoli per Spalletti, per il cui ingaggio non intende pagare i circa 3 milioni della clausola imposta da De Laurentiis. Al contrario, però, potrebbe ...L'accordo è stato raggiunto dalla Figc: Spalletti, ex tecnico del Napoli, è il prescelto. Nonostante aspetti l'opinione legale, è pronto a confrontarsi con De Laurentiis.