Spalletti | accordo con Gravina | sarà il nuovo ct della Nazionale

Gravina ha scelto,ha accettato, calcolando il rischio e decurtandosi l'ingaggio per favorire l'intesa: ... convinti che la natura privatistica dell'(non è più un tesserato del Napoli )...... che lui non dovrebbe conoscere essendo tutelati da un vincolo di riservatezza (peraltro non rispettato neanche per l'che legaal Napoli e che è stato divulgato). Un'invasione di ...... già commissario tecnico tra il 2014 e il 2016, col quale però bisognerebbe trovare unin ... E riguardo: "Non è neanche bello cercare un allenatore che deve liberarsi. Io sono ...

La Federcalcio va avanti: accordo vicino con Spalletti La Gazzetta dello Sport

Il calcio italiano, devastato da quanto accaduto negli ultimi anni (la crisi iniziò nel 2010, quando l’Italia di Lippi uscì dal Mondiale sudafricano dopo sole tre partite) e ...La Figc ha scelto: c’è l’intesa con il tecnico ex Napoli, che aspetta i pareri legali ed è pronto ad andare allo scontro con De Laurentiis ...