Spalletti accetta meno di due milioni di stipendio pur di allenare la Nazionale Corsport

(Di giovedì 17 agosto 2023)pronto a ridursi l’ingaggio pur dila. Lo scrive il Corriere dello Sport. Gravina ha scelto,hato, calcolando il rischio e decurtandosi l’ingaggio per favorire l’intesa: diventerà il nuovo ct dell’Italia. Se verserà ola penale a De Laurentiis da circa 2,6(decresce ogni mese di 250 mila euro) lo deciderà più avanti o lo stabiliranno i suoi avvocati. Non è esclusa la battaglia legale tra il tecnico di Certaldo e il Napoli, ma l’eventuale vertenza non riguarderà la Federcalcio, soggetto terzo ed estraneo rispetto alle parti in gioco. La Figc ha deciso di procedere, ha già tratteggiato l’offerta negli ultimi due giorni all’allenatore campione d’Italia. Contratto da un anno più due, si ragiona su questa ...

approfondimento Come giocherebbe la Nazionale conCt 'Sorprende che la Federazione ... clicca su Gestisci cookie etutto Gestisci cookieLo stesso argentino ha sempre dichiarato: "è stato importante per me perché mi ha dato ... Per questo, quando lo scorso anno la Juventus bussa alla sua porta, il giocatore...... nonper se stesso la sconfitta in termini sportivi e nondi lavorare in maniera ...crede in lui e lo vede non solo come prima punta ma anche in altri ruoli'. Cosa ripete ...

Caso Spalletti, la penale che blocca la Nazionale è un pretesto La Repubblica

Intervendendo a Tv Play, l'agente Mario Giuffredi ha parlato anche della situazione Mancini-Spalletti: ...Sulla polemica del prossimo ct della Nazionale, Quagliariello (Forza Italia): «Sembra l’Unione Sovietica, bisogna rispettare un contratto tra privati». Marcheschi (Fratelli d’Italia): «Non iniziamo un ...