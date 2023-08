Spal | per l’attacco si pensa al giovane Vergani ma c’è concorrenza

(Di giovedì 17 agosto 2023) È Edoardol'obiettivo in attacco della, ma prima c'è da valutare ladel Cittadella

Commentaprimo Sfida aperta tra Pisa e BariMattia Valoti , centrocampista in uscita dal Monza. Secondo quanto riportato da Quotidiano Sportivo , il giocatore ex Milan, Verona esembra aver aperto alla possibilità di scendere in B e ...Cogliamo l'occasioneripassare tutti gli acquisti fatti finora dalle squadre del massimo ... MATTEO PRATI al CAGLIARI (dalla) Il classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo dalla: ha ...... poi a 16 anni è stato prelevato dalla, dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili sino ... Leonardo Ubaldi ha firmato con il biancorosso un contratto biennale con opzioneil terzo. Il club ...

Domenica 20 agosto nuova amichevole per la SPAL contro il ... SPAL

Un altro attaccante over nel roster del Rimini. Dopo Cernigoi e Marra ecco Leonardo Ubaldi. Classe 1999, ha cominciato il suo percorso calcistico alla ...Alla SPAL, e a tutte le altre squadre italiane, rimangono un paio di settimane per completare le operazioni di mercato dell'estate 2023. La chiusura è prevista per le ore 20 del prossimo 1 settembre.