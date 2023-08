Spagna | socialista Armengol presidente Camera | Sanchez verso nuovo governo

, 17 agosto 2023 Francina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari,, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su ......costringe Feijóo a un quasi pareggio (e a un gran rompicapo per formare il governo) In... il Psoe di Pedro Sanchez ha ottenuto la sua prima vittoria strategica, eleggendo laFrancina ...L'elezione rappresenta un passo significativo per un eventuale nuovo governo guidato dal premier uscente Pedro Sanchez, il cui partito(Psoe) è arrivato secondo alle elezioni con 21 ...

Spagna: socialista Armengol nuova numero 1 Congresso

Eletta presidente della Camera la candidata del Psoe, grazie all'appoggio dei catalani di Puigdemont che saranno l'ago della bilancia per la formazione dell'esecutivo. Il premier Sanchez sta trattando ...Grazie al sostegno del partito di Puigdemont, ottenuto con promesse politiche, la socialista Armengol viene eletta presidente della Camera bassa. Per un bis ...