Spagna | socialista Armengol nuova numero 1 Congresso

LaFrancina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su 350 totali....che dovrebbe - qui il condizionale è veramente d'obbligo - portare laad un nuovo governo, che sia esso guidato dal leader dei Popolari Feijóo o nuovamente con Pedro Sanchez , il...Tramvata inattesa per Vox, ma crescerebbe a Strasburgo Il partitospagnolo... Mentre inuna maggioranza per formare un nuovo governo non c'è, in Italia c'è chi festeggia, e chi no...

