Spagna | la socialista Francina Armengol nuova presidente del Congresso | decisivo il voto dei partiti catalani Ora il Sánchez-bis è più facile

(Di giovedì 17 agosto 2023) È la candidataladeldei Deputati, la Camera bassa del Parlamento spagnolo. Cinquantadue anni,della Comunità autonoma delle Isole Baleari fino allo scorso giugno,ha ottenuto la maggioranza assoluta con 178 voti su 350: per la sua elezione è statoil sostegno dei sette deputati di Junts per Catalunya, la coalizione secessionista guidata dall’excatalano Carles Puigdemont. La convergenza apre la strada alla formazione di un nuovo governo presieduto da Pedro, il premier uscente che alle elezioni del 23 luglio scorso ha ribaltato i pronostici: il suo Psoe (il partito...

Gli occhi dellae di Bruxelles erano tutti puntati verso Madrid , dove questa mattina, alle ore 10 si è riunito il Parlamento per inaugurare la nuova legislatura. Ai voti laFrancina Armengol è ...LaFrancina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su 350 totali. Per la sua ...AGI - Nella prima riunione del Parlamento spagnolo dopo le elezioni di luglio, il premier, Pedro Sanchez , incassa un'importante vittoria che potrebbe preludere a una sua conferma alla Moncloa. Francina Armengol , esponente del Psoe, è stata eletta nuova presidente del Congresso ...

Spagna: socialista Armengol nuova numero 1 Congresso Il Sole 24 ORE

Gli occhi della Spagna e di Bruxelles erano tutti puntati verso Madrid, dove questa mattina, alle ore 10 si è riunito il Parlamento per inaugurare la nuova legislatura. Ai voti la socialista Francina ...La socialista Francina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su 350 totali. Per la s ...