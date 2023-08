Spagna | la socialista Armengol presidente parlamento dopo accordo Psoe-Puigdemont | Sanchez verso guida governo

L'elezione dellaFrancina Armengol alla presidenza della Congresso dei deputati potrebbe essere molto più ... Nel giorno dell' insediamento del nuovo parlamento in, dopo le elezioni ...Con la maggioranza assoluta di 178 voti a favore su 350 totali, laFrancina Armengol - ex governatrice delle Isole Baleri - è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Decisivo il sostegno dei sette deputati di Junts per Catalunya, ...LaFrancina Armengol è stata eletta nuova presidente del Congresso dei deputati spagnolo. Ex governatrice delle Isole Baleari, Armengol ha ottenuto 178 voti a favore su 350 totali.

Grazie al sostegno del partito di Puigdemont, ottenuto con promesse politiche, la socialista Armengol viene eletta presidente della Camera bassa.