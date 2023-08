Spagna | accordo Psoe e indipendentisti | eletta presidente socialista alla Camera

(Di giovedì 17 agosto 2023) su Tg. La7.it - Il via libera all'coi socialisti pare sia arrivato stamattina poco prima dell'apertura a Madrid della seduta parlamentare: fino all'ultimo i separatisti ...

Anche se sia Junts che Erc hanno precisato che l'raggiunto sul nome di Armengol è limitato solo ed esclusivamente alla presidenza del Congresso, il voto di oggi si qualifica come un ......inpotrebbero farsi sentire anche sulle prossime elezioni europee, riaprendo la partita tra popolari e socialisti nell'Unione. Continua a leggere su Tg. La7.it - Il via libera all'coi ......della socialista Francina Armengol alla presidenza della Camera indimostra la capacità di Pedro Sánchez, premier uscente che aveva deciso di anticipare le elezioni per impedire che l'...

Spagna, la socialista Armengol eletta presidente Congresso. Si va verso governo Sanchez Sky Tg24

Il quotidiano catalano rivela che il Real Madrid farebbe l'operazione solo con la formula del prestito, visto che Mbappè arriverà nel 2024, se dovesse saltare l'accordo quest'estate.A detta del quotidiano catalano Sport, i blancos avrebbero messo nel mirino Romelu Lukaku del Chelsea.