Sotto le luci degli Champs-Elysées 

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Gli-Élysées, sono una delle strade più famose e iconiche di Parigi, molto commerciale e con una vasta gamma di negozi di moda, ristoranti, cafè e hotel di lusso. Questo ampio viale si estende per circa 1,9 chilometri, collegando la Place de la Concorde alla Place Charles de Gaulle, dove si trova l'arco di trionfo. Questa splendida arteria parigina è anche un luogo di importanti eventi pubblici e celebrazioni, come il famoso spettacolo di fuochi d'artificio durante la festa nazionale del 14 luglio. La sua storia ricca di cultura, commercio e intrattenimento lo rende un punto di riferimento imperdibile nella capitale francese. In questo mitico viale troviamo l'Hotel Barrière Le Fouquet's, una gemma di lusso e raffinatezza. Questo iconico hotel, parte del gruppo Barrière Hotels & Resorts, è sinonimo di eleganza senza tempo e ospitalità di prim'ordine. Con la ...