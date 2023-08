Sorrento | cadavere di una donna trovato nel bagagliaio di un' auto

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ildi unanon ancora identificata è stato riall’interno deldi un’a Piano di, in provincia di Napoli . Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di. La vettura era parcheggiata in un’area condominiale in via San Massimo. Indagini in corso da parte dei militari.

