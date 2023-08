Sorrento | cadavere di una donna nel bagagliaio di un’auto | caccia all' ex compagno già denunciato per stalking

...a Piano di, cittadina della penisola sorrentina in provincia di Napoli . Il corpo è stato avvistato da un uomo che ha allertato gli uomini del 112, i quali hanno ritrovato ildella ...A segnalare l'omicidio una telefonata al 112 che indicava la presenza di un. A chiamare è stato un residente in zona. TI POTREBBE INTERESSAREIldi una donna ancora non identificata è stato trovato nel bagagliaio di un'auto, parcheggiata in un'area condominiale in Via San Massimo dai carabinieri della compagnia di, in ...

Sorrento, cadavere di donna nel bagagliaio di un'auto Adnkronos

I carabinieri sono già sulle tracce del presunto assassino della donna accoltellata e spinta nel bagagliaio della sua auto a Piano di Sorrento. Si tratta ...ROMA – I carabinieri di Sorrento hanno rinvenuto “il cadavere di una donna ancora non identificata compiutamente. Era – spiega una nota dell’Arma – nel bagagliaio di un’auto, parcheggiata in un’area ...