Sorrento | cadavere di donna accoltellata in un' auto | fermato l' ex che lei aveva denunciato

E' stato individuato e portato in caserma l'ex compagno di Anna Scala, la donna di 56 anni uccisa a Piano diil cuiè stato rinvenuto nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata in via San Massimo. L' ex fidanzato , quindi, al momento è il principale sospettato dell'omicidio perpetrato con ...E' quanto racconta una condomina del complesso di palazzine di Piano didove è stato ritrovato il. 'Abbiamo fatto una corsa - prosegue la donna ricostruendo i momenti successivi - . ...L'uomo, che la vittima aveva denunciato due mesi fa per stalking, avrebbe cercato di scappare Macabro ritrovamento a Piano dinel napoletano. Ildi una Anna Scala, una 56enne di Vico Equense, è stato ritrovato nel bagagliaio di un'auto con evidenti ferite d'arma da taglio . Il veicolo era parcheggiato in un'...

Piano di Sorrento, cadavere di donna nel bagagliaio di un'auto. Fermato l'ex AGI - Agenzia Italia

E' stato individuato e portato in caserma l'ex compagno di Anna Scala, la donna di 56 anni uccisa a Piano di Sorrento il cui cadavere ...Il corpo senza vita nel cofano di un'auto. E un giallo ancora tutto da dipanare. Intorno alle 12.30 i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno rinvenuto il cadavere di una donna. Il… Leggi ...