Sogni e realtà nelle stanze del «Gattopardo»

Palazzi, chiese e monasteri, che hanno ispirato il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, E sono stati reinterpretati o, addirittura cambiati nel successivo film di Luchino Visconti. I luoghi deldi Giuseppe Tomasi di Lampedusa, descritti con minuzia nel romanzo, non sono quelli del film di Luchino Visconti, così fedele alla sostanza sentimentale e ideale del libro. Ma sono il Palazzo o Villa Salina corrispondente a Villa Lampedusa a San Lorenzo Colli fuori Palermo; Donnafugata corrispondente a Palazzo Filangeri di Cutò a Santa Margherita di Belìce e agli ambienti di palazzi e conventi a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. È nella mente di Tomasi che i paesi si fondono. Sarà lo scrittore stesso a scrivere al Barone Enrico Merlo di Tagliavia: «Donnafugata come paese è Palma, come palazzo è Santa Margherita».