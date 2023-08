Social chi legge | Martina Villanova e la nefasta presenza degli haters

Il casus belli è un gruppo sulnetwork blu. Si chiama 'Noi che amiamo Lino Banfi official' ...alla carriera e questo mi spegne tutto! Ma come si permette 'sto arcimiliardario maledetto che...Ma il dramma sono le adulte: non c'è giorno che suinon si veda qualcuna che racconta un ...non si può permettere i metri quadri necessari ad avere due camere da letto ci spaccia per segno d'...La giornata è scandita dalle finestre del browser di Safari e da un chiudere une aprirne un ... C'èlegge,guarda eascolta.ne parla a cena in famiglia davanti a un telegiornale,...

L'esperta di social media "Instagram Un lavoro" il Resto del Carlino

Su X (Twitter) è il più influente del mondo: «Al telefono 17 ore al giorno, la mia ex prof meglio di Messi» ...Le pagine Facebook cittadine sono ormai punto di riferimento per informazioni, pettegolezzi e battaglie. Con numeri record.