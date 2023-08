Sky o DAZN | dove vedere Sassuolo-Atalanta? Canale esatto tv e streaming | programma | orario e palinsesto

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023)è una delle due partite inalle 18.30 di domenica 20 agosto. Il match, valido per la prima giornata di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva da: non è quindi prevista la diretta su Sky. Tutta la Serie A TIM è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dunque, inizia il cammino in campionato di neroverdi e bergamaschi. La squadra di Gian Piero Gasperini proverà a qualificarsi nuovamente per le coppe europee, mentre i neroverdi, dopo una stagione abbastanza anonima, cercheranno di alzare l’asticella. Di seguito il calendario e ildi, valida per la prima giornata di Serie A, che si giocherà domenica 20 agosto alle 18.30. La ...