Sky o DAZN | dove vedere Bologna-Milan? Canale esatto tv e streaming | programma | orario e palinsesto

(Di giovedì 17 agosto 2023) Siamo ormai al via ufficiale della nuova stagione della Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio tornerà in scena nel corso del weekend in arrivo e si concluderà nella giornata di lunedì. Il monday night match, che andrà a fare calare il sipario sul primo turno, sarà un interessantissimoalle ore 20.45. I rossoblù, allenati da mister Thiago Motta, cercheranno di ripartire daavevano lasciato, ovvero con bel gioco e risultati, in una stagione che si annuncia quanto mai importante. Dopo un campionato di ottimo livello da quando sono stati affidati al tecnico italo-brasiliano, i felsinei sapranno confermarsi? Dall’altra parte, invece, ildi mister Stefano Pioli. In sede di sessione di calciomercato estivo il club rossonero ha cambiato pelle in maniera importante. ...