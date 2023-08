Siviglia | Mendilibar | «Dovevamo sfruttare meglio le occasioni»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 agosto 2023) José Luis, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Manchester City ai rigori José Luis, allenatore del, ha parlato al termine della finale di Supercoppa Europea persa ai calci di rigore contro il Manchester City. PAROLE – «Attuare un buon piano contro una squadra brava come il City è molto complicato. Vorrei davvero che avessimo giocato più in alto in campo e li avessimo messi più sotto pressione. Quando abbiamo avuto la possibilità di segnare il secondo gol, non l’abbiamo fatto. Ma credo davvero che abbiamo giocato una buona partita e probabilmente abbiamo creato piùdi loro».