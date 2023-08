Sinistra innamorata dell’Albania per fare dispetto a Santanchè Meloni li frega tutti e ci va ospite di Rama

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’Albania contro il Twiga di Briatore e. Chi vince? Ma le spiagge albanesi, ovvio. Magari, personalmente, non conosci nessuno che si sia fatto la sua bella vacanza economica in Albania però da giorni leggi che l’Albania è una meraviglia, per lo spirito e per il portafogli. Vuoi mettere con l’Italia? Vuoi mettere col caro-ombrelloni nostrano? Vuoi mettere con quei cialtroni dei ristoratori che triplicano i prezzi? Vuoi mettere con le spiagge a pagamento mentre lì è tutto gratis? Il turismo in Albania in crescita dal 2019 Ora, cosa si cela dietro tutto questo trasporto mistico verso l’Albania? Ovviamente emerge lo spirito anti-italiano della, già ampiamente collaudato nelle analisi di politica estera dove la linea è spellarsi le mani per applaudire chi critica il governo di Roma. Figurarsi poi se i dati dicono che aumentano i turisti ...