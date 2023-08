Sicuri che l’Inter sia la favorita per lo scudetto?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 agosto 2023) FALLI DA DIETRO – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO 2023-24 Non ci sono più i campionati di una volta. Quando la sarabanda mercato terminava un giorno prima del via. Oggi si vuole che lo stillicidio prosegua per tutto agosto, fino all’alba della terza giornata. Va a capire il perché. Il povero scriba affannato in fuga da lanzichenecchi bighelloni e da ministri che votano libri che non leggono, si rifugia sui notiziari sportivi e viene sommerso da valanghe di colpi veri o presunti che accrescono i rischi per chi osa avventurarsi negli impervi sentieri di una previsione. Ma, si sa, le previsioni le azzecca solo chi non le fa. Dunque, coraggio. Napoli smantella di malavoglia gli ultimi striscioni azzurri da vicoli e balconi. La Regina dall’orlo dell’abisso scavato dai suoi sedici punti guarda in giù la microscopica pattuglia delle inseguitrici e, magnanima, concede la doverosa rivincita. Lo ...