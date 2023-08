Altro che Lewis Hamilton,avrebbe una frequentazione con il popolare cantante: . I due artisti sarebbero stati visti ad una festa a Hollywood, dove non sarebbero mancati dei gesti di complicità, tanto da ......Kemosabe Records / RCA Records KAROL G " Interscope Records Nicki Minaj " Republic Records"...& Lil Baby " "STAYING ALIVE" " We The Best / Epic Records GloRilla & Cardi B " "Tomorrow 2" " ...Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - "Gotta Move On" - Motown Records KAROL G,- "TQG" - ...& Lil Baby - "STAYING ALIVE" - We The Best / Epic Records GloRilla & Cardi B - "Tomorrow 2" - ...

Shakira e Drake si ritrovano alla stessa festa: si scatena il gossip Novella 2000

Ora, stando a quanto si legge sui siti internazionali di gossip, l'interesse della popstar si sarebbe spostato verso un cantante molto famoso: Drake. Shakira e Drake stanno insieme Come fa sapere il ...Altro che Lewis Hamilton, Shakira avrebbe una frequentazione con il popolare cantante Drake: questo è l'ultimo gossip riguardante la vita sentimentale dell'ex compagna di Gerard Piqué. I due artisti ...