Sfregia e tenta di strangolare la compagna | aggressione a Gallarate alle prime luci dell’alba

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Finisce in manette a, accusato di lesioni permanenti al viso della. È l’uomo – con precedenti di polizia di violenza – che ha aggredito la donna. In quel momento la volante del Commissariato interviene nell’appartamento della periferia della città dopo una segnalazione di alcuni vicini di casa. Avevano sentito le forti urla di una donna e avevano perciò chiamato le forze dell’ordine. Tracce di sangue sui muri nella casa diGli agenti trovano nella casa, in cui sono presenti quattro persone, tracce di sangue su muri e sui pavimenti. C’è anche un canovaccio intriso di sangue. Tra coloro che si trovano nell’abitazione c’è pure una donna, che si trova nel bagno ina tamponarsi le ferite ancora ...