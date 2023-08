(Di giovedì 17 agosto 2023) Comincia come un gioco hard e si trasforma in un incubo fatto di richieste di denaro e di ricatti. Ora il fenomeno maturato nella rete, ha un nome:, letteralmente ‘estorsione sessuale’. “La Polizia di Stato evidenzia un aumento didi casi di– annunciano gli inquirenti – . Neldi, la Polizia Postale ne ha ricevuteun centinaio, in danno di adulti e di minori, quasi sempre di sesso maschile“. Il fenomeno “Si tratta di un fenomeno con un enorme potenziale di pericolosità perché agisce sulla fragilità delle vittime“, prosegue l’allarme diramato dalla Polposta. Quello che nasce come un gioco sessuale li trasporta in un incubo fatto di ricatti, continue richieste di denaro e minacce, da attuare con la diffusione sui social immagini intime ...

mese di agosto le segnalazioni di casi di(letteralmente 'estorsione sessuale') ricevute dalla Polizia Postale sono state oltre un centinaio, in danno di adulti e di minori. Si tratta ...Si registrano poi 430 casi di adescamento online dei minori e 132 minori vittime disolo periodo gennaio - marzo 2023, invece, si registrano 299 persone indagate e 12 arrestate per ......contribuisce così all'aumento dei ricatti COME PROTEGGERSI " I sistemi di protezione dal... Inoltre,caso in cui vi rendiate conto che è troppo tardi per agire in questo modo e che alcuni ...

Sextortion: nel mese di agosto oltre 100 segnalazioni - Luce Luce

Oltre un centinaio le segnalazioni di casi di sextortion giunte nel mese di agosto ...ST. PETERSBURG, Fla. - The St. Petersburg Police Department and the FBI are imploring the community not to send nude photos online as the agencies team up to fight sextortion. During a press ...