Sex Education | ci sarà uno spin-off della serie? Parla la creatrice e confessa le sue intenzioni

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il prossimo 21 settembre uscirà su Netflix la quarta ed ultima stagione di Sex, il teen drama che ha riscosso un enorme successo sin dal debutto, nel 2019. A distanza di circa due anni dalla distribuzioneterza stagione, ben presto sapremo come finiranno le vicende che vedono protagonisti gli studenti del liceo Moordale. In particolare, l’attenzione è tutta sul futurocoppia formata da Otis Milburn (Asa Butterfield) e Maeve Wiley (Emma Mackey). Alla fine del terzo capitolo, infatti, la ragazza ha salutato il fidanzato perché diretta negli Stati Uniti, dove proseguirà il programma di studi. Ebbene, proprio il personaggio di Maeve, nell’imminente stagione finale, avrà un ruolo ridotto rispetto a quello delle prime stagioni. Per quanto riguarda il resto del cast, è confermata la presenza...