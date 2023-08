Sesto Fiorentino | niente acqua per guasto alla rete idrica Arriva l’autobotte

(Di giovedì 17 agosto 2023) I tecnici di Publihanno sezionato lalimitando i problemi di approvvigionamento a via Marsala, via Bellini, viale dei Mille (nel tratto adiacente a via Marsala), via Calatafimi e limitrofe. Il servizio dovrebbe tornare regolare nel primo pomeriggio

Acqua, guasto a Sesto Fiorentino: arriva l'autobotte LA NAZIONE

I tecnici di Publiacqua hanno sezionato la rete limitando i problemi di approvvigionamento a via Marsala, via Bellini, viale dei Mille (nel tratto adiacente a via Marsala), via Calatafimi e ...Firenze, 17 agosto 2023 - Lavori in corso da parte di Publiacqua per un guasto alla rete idrica a Sesto Fiorentino (Firenze), nella zona di Quinto Basso, in via Marsala, con l'arrivo di un'autobotte i ...