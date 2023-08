Serie A | Tim Vision la offre a 25 euro al mese fino a fine anno C&F

(Di giovedì 17 agosto 2023) Da sabato inizia il campionato diA 2023/24. Broadcaster e piattaforme di streaming fa gara per avere più abbonati possibili. Ormai il calcio in Italia lo possono guardare solo chi può concedersi il lusso di avere Dazn, Time altre piattaforme streaming il cui costo non è proprio irrisorio. Ma a tutto c’è rimedio e Timprova a convincere tifosi e appassionati con una maxi offerta valida soloal 31 dicembre, poi l’abbonamento ritornerà al costo originale. A riportare l’informazione è Calcio & Finanza: “Per l’ultima parte deldi agosto, anche Tim ha rinnovato la propria offerta al pubblico con la promozione TimCalcio e Sport, che comprende: L’abbonamento a Dazn Standard con tutta laA; Infinity+ con la ...

Serie A 2023/2024, le migliori offerte Dazn: i prezzi dell'abbonamento, accordi con Sky e TivùSat Vincitore Serie A: le quote scommesse Alla vigilia dell'inizio del campionato 2023/2024, ...

