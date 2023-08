Serie A | giornata 1 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 17 agosto 2023) Dopo due mesi e mezzo di pausa estiva, intervallata dagli Europei U21 e dal Mondiale U20, è tempo di tornare a pensare al nostro campionato. Ai nastri di partenza, la favorita per il titolo non è ben chiara. Per quanto riguarda il, invece, tante cose sono variate: ecco, dunque, i 5diA daper le vostre fanta-formazioni. Nelladi sabato 19 agosto, laA 2023/2024 prenderà il via. Le prime a scendere in campo saranno Empoli-Hellas Verona e Frosinone-Napoli, con i partenopei chiamati subito a difendere il titolo. Nessun Big Match è programmato per lad’esordio: per le squadre blasonate, quindi, si prospettano sfide alla portata.A, i 5da ...