Serie A | giornata 1 | 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 17 agosto 2023) Questo giorno sembrava lontanissimo ed invece è arrivato: il campionato sta per ricominciare e con esso anche il. In questo articolo, il primo della nuova stagione, vi sveleremo i nomi dei 5da nonper la primadiA. Prima di svelarvi l’identità di questi calciatori vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Empoli ed Hellas Verona, sabato alle ore 18:30. In contemporanea scenderà in campo il Napoli (campione d’Italia) che affronterà il Frosinone neopromosso. Alle 20:45 andranno in scena Genoa–Fiorentina ed Inter–Monza. La primadi campionato prosegue domenica con le partite, delle 18:30, tra Sassuolo ed Atalanta e Roma e Salernitana. Alle 20:45 scenderanno in campo Lecce–Lazio ed Udinese–Juventus mentre la ...

Il futuro dell'esubero è stravolto da quello che potrebbe succedere nelle prossime ore In questi giorni stanno volando gli stracci tra la Juventus e Leonardo Bonucci: ladi ieri ha regalato ...La primadiB apre con la prima partita allo Stadio San Nicola di Bari. Il suo primo anticipo è il big match: Bari - Palermo . Entrambe le squadre puntano ai play off. Il Bari dopo l'...Meno tre alla primadi campionato contro la Salernitana - con l'ennesimo sold out da 61mila spettatori - e per ... Intanto sarà nuovo esordio inA anche per Rudi Garcia , stavolta sulla ...

Il countdown sta per esaurirsi, manca sempre meno infatti all'inizio del Campionato di Serie A.