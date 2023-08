Serie A | giornata 1 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’attesa è finita. LaA è pronta a ricominciare e, con essa, anche i consigli sui 3daal, in questa occasione per la1. Esordio difficile per le neopromosse, ovvero Frosinone, Cagliari e Genoa, rispettivamente impegnate contro Napoli, Torino e Fiorentina. Le milanesi affronteranno due ostacoli da non sottovalutare: il Monza per l’Inter, il Bologna per il Milan. Lazio e Roma affronteranno Lecce e Salernitana, la Juventus sarà ospite in Friuli dall’Udinese, partita vivacissima quella tra Sassuolo e Atalanta.A,1: idaalAlex Meret: ad aprire le danze c’è il portiere dei campioni in carica. Il Napoli ha cambiato diverse cose, ...