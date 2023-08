(Di giovedì 17 agosto 2023) (Adnkronos) – "C'èpossibilità di". Rudi, allenatore delcampione d'Italia, è pronto a difendere lo scudetto e a superare l'asticella fissata da Luciano Spalletti, che ha lasciato la panchina partenopea e ora è vicino alla carica di ct della Nazionale, dopo le dimissioni di Roberto Mancini. "Ho parlato di una squadra un po' più camaleontica. Quando arrivi in un ambiente vincente la cosa che ti aspetti è che ogni volta che provi aqualcosa dicano: 'Ma l'anno scorso ha funzionato'. Sì, però se volete che funzioni ancora quest’anno dobbiamo fare un ulteriore step e portare novità. Secondo me, per un gruppo èinteressante avere cose nuove, perché altrimenti ti annoi un po'", dicea Dazn. Victor Osimhen "è un ...

...50 Offerte di primavera, le casse Bose Companion 2III a 99,49 Tutte le Offerte Primavera di ... barca, camper, camion, sconti fino al 46% Software Offerte di Primavera, Photoshop Elements......sulla scrittura o sui prompt linguistici che presiedono alla generazione delle immagini - una... le lezioni magistrali del festivalfilosofiaPrendere la parola: le lezioni magistrali del ...Sarà possibile farlo dal 16 settembreal 7 gennaio 2024, quando il Palazzo Dalla Rosa Prati di ... Oltre a unadi disegni (come quelli realizzati per Ludovic Halèvy), importanti monotipi (tra ...

Serie A 2023-2024, Garcia lancia il Napoli: "Si può sempre migliorare" Adnkronos

Intervistato da Sportmediaset, Arrigo Sacchi ha parlato del nuovo campionato che sta per partire: "La Juventus ha un grande vantaggio che non fa le Coppe e sono almeno 10 punti ...La fumata nera della trattativa Samardzic–Inter ha bloccato anche il passaggio di Giovanni Fabbian all’Udinese. Il giovane centrocampista, che si è messo in mostra nella scorsa stagione in prestito ...