Serie A 2023 2024 | abbonamenti a gonfie vele | le big volano | Genoa e Lecce da record

(Di giovedì 17 agosto 2023) LaA riparte dagli stadi pieni. A due giorni dalla ripresa del campionato, la campagnadelle squadre prosegue a, al punto che per tre società la vendita è già finita da un pezzo: Milan, Inter e Roma hanno fatto registrare in pochi giorni il sold out degli. Per i rossoneri la vendita classic è esaurita, rimane solo quella ‘Vip’ a partire da 2.000 euro. Tutto esaurito anche per i nerazzurri, che hanno già aperto la lista d’attesa per la stagione/25. Tetto di 40.000 tessere raggiunto anche dalla Roma, che non toccava certe cifre dal 2003-04 (39.615, mentre ilè di 47.000 nel 2001). Entusiasmo in casa Lazio che vede ad un passo il primato dell’era Lotito: toccata quota 28.400 tessere, l’obiettivo è sforare le 30.000. ...