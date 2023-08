Sequestrati venti chili di alimentari privi di tracciabilità

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 20di prodottidi, sono statidai carabinieri della stazione forestale di Roccarainola, a conclusione di un’attività finalizzata alla sicurezza alimentare e in materia fitosanitaria intensificati in questo periodo estivo. Il controllo dei carabinieri forestale si è svolto presso un esercizio commerciale di Palma Campania. Alla richiesta dei militari di esibire la relativa documentazione su una partita di salumi, il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di produrre – fanno sapere gli investigatori – alcun documento atto a garantire, in tutte le fasi della trasformazione e della distribuzione, ladei salumi in vendita. È scattato quindi il sequestro dei prodotti e le ...