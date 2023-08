Separazione di Britney e Sam | parla una fonte e svela i motivi

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 agosto 2023) Più che un rumor, latraSpears e Sam Asghari ormai sembra una certezza. Dopo TMZ, anche ET News ha confermato che la principessa del pop e il marito non vivono più nella stessa villa. Unahato al noto portale americano ed hato idietro alla rottura. “I loro problemi tendono a peggiorare quando sono lontani l’uno dall’altra e trascorrono del tempo separati.sente come se a volte Sam non le avesse dato la priorità. Isono i continui litigi che hanno rovinato la relazione. Le loro litigate li hanno portati a diventare infelici a volte nella loro relazione. Sono anche su due lunghezze d’onda diverse quando si tratta del loro futuro come coppia, che è stato un punto di contesa”. La ...