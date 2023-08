Sensi | altra occasione dopo il no a Samardzic? Possibilità – CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 17 agosto 2023) A centrocampo la situazione potrebbe rimanere la stessa. L’investimento mancato per Lazarporterà alla conferma di Stefano? C’è unaconcreta. PERMANENZA – Stefanopotrebbe giovare dalla trattativa non andata bene per Lazar. Il giocatore si è messo in mostra durante il pre-campionato, ha segnato e inciso contro squadre di livello internazionale come PSG e Salisburgo. La dirigenza ritiene comunque completo il reparto del centrocampo, il sesto rimarrà a meno di grandi sorprese l’ex Monza, Sampdoria e Sassuolo.due anni di prestitiavrà un’in nerazzurro, tutto dipende da lui. Simone Inzaghi cercava la fisicità persa in estate, ma l’italiano non è il colosso che può ...