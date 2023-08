(Di giovedì 17 agosto 2023) Da mesi, ovvero sostanzialmente da quando è finita la scorsa edizione, si susseguono rumors e indiscrezioni sul futuro dibacon le. Già durante la precedente stagione, infatti, la storica giudice era stata al centro di scontri e polemiche con i colleghi giurati e la tensione era salita al punto che si era ipotizzato che la giornalista non si sarebbe più seduta tra le fila della giuria del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ovviamente, si è trattato di ipotesi e speculazioni che non hanno mai trovato conferme ufficiali e, se finora la diretta interessata aveva mantenuto il più assoluto, nelle scorse ore – dopo l’ennesima domanda dei fan – ha deciso dire il. “Io comunque aile ...

, la quale è stata al centro di numerose controversie durante la scorsa edizione del talent show, ha assicurato attraverso le sue storie su Instagram che a settembre ' toglierà il ...... infatti, Milly Carlucci ha rivelato che il parterre dei giudici potrebbe subire importanti cambiamenti confermando così in qualche modo le voci che vorrebberotra gli esclusi . L'...I fuochi d'artificio non termineranno col finire dell'estate.ne assicura altrettanti a settembre, quando romperà il silenzio su Ballando con le stelle 2023 . La giornalista ha infatti postato una storia su Instagram in cui ha promesso di ...

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Ballando con le Stelle: «A settembre tolgo il tappo». Cosa succede leggo.it

Nonostante si trovi in vacanza dall’altra parte del mondo, Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di essere pronta a rompere il silenzio e “togliere il tappo” riguardo quello che sta succedendo a ...Selvaggia Lucarelli si trova in vacanza a Medellin in Colombia insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, come è solita fare ogni qualvolta parte per un viaggio, sta documentando tutto ...