Selvaggia Lucarelli pronta a vuotare il sacco | “Tolgo il tappo e commento tutto!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’ultima edizione di Ballando con le Stelle non è stata semplice pere a farne le spese è stato anche il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, che spesso nello show si è trovato a subire critiche davvero ingiustificate. Sarà anche per la numerose discussioni che ha dovuto affrontare la, che in questi mesi sono circolati diversi rumor sul fatto che non sarebbe stata riconfermata dietro al bancone di Ballando. In questi mesi c’è stato un valzer di indiscrezioni sulle presunte sostitute più o meno celebri di(si è parlato anche di Sonia Bruganelli), ma alla fine hanno tutte smentito. In tutto questo chiacchiericcio però Milly Carlucci ha sempre continuato a ribadire che la giuria del suo programma verrà decisa a settembre, dopo che sarà chiuso il cast dei ...