... salvo undici anni dopo da presidente della Repubblica presentareal Msi e rinnegare l'affermazione attribuendola a informazioni errate dei servizi e al clima dell'epoca. Chi volle, ...... in quello che avrebbe dovuto essere un post di pubblicheper il "testo non ponderato" ... che esponenti della maggioranza hanno espresso in merito a verità "", nei dieci mesi trascorsi ......(in termini militari ma anche di propaganda anti - francese[8]) per permettere ad alcuni... conclusa apparentemente con ledel mercenario ed il perdono di Putin, Prigozhin ha riunito i ...

Scuse ufficiali a De Laurentiis: dopo la bufera c’è il sereno Calciomercatonews.com

È giunta la quiete dopo la bufera degli ultimi giorni. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ricevuto delle scuse ufficiali.Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha accusato Elon Musk di non essere serio e di accampare scuse per non battersi con lui, per questo “è ora di ...