Scudo crociato | finita la battaglia giudiziaria Chi tiene il simbolo

(Di giovedì 17 agosto 2023) Respinto dal tribunale di Roma il ricorso di Salvatore "Totò" Cuffaro e della sua associazione Democrazia Cristiana: loresta ildell'Udc. A questo punto la vicenda può dirsi conclusa, dato che Cuffaro ha annunciato che non ricorrerà in appello contro la decisione del giudice. Il tribunale ha accolto i rilievi presentati dal partito guidato da Lorenzo Cesa, difeso dall'avvocato Gianni Galoppi. "Non sussistono nell'odierno giudizio cautelare elementi sufficienti da cui poter desumere la necessaria continuità associativa tra l'associazione ricorrente e lo storico partito", evidenzia il giudice nell'ordinanza. "Questa decisione rappresenta una pietra tombale che pone fine alle questioni giudiziarie legate aldello: i magistrati hanno dato ...

Respinto il ricorso di Totò Cuffaro: lo scudo crociato resta all'Udc

