«Scrofa | cessa schifosa | più larga che alta» | L’avvocata Cathy La Torre racconta l’”eredità giudiziaria” di Michela Murgia

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 agosto 2023)Laè un’avvocata e attivista. È anche curatrice testamentaria e amica della scrittrice, scomparsa il 10 agosto scorso. E siccome era la legale a cui si rivolgeva sempre, ora ha un armadio pieno di fascicoli giudiziari. Sono quelli delle cause intentate negli anni a chi la insultava sui social media. Come insulti alla persona (“”, “ti dovrebbero stuprare”, “”, “piùche”). Spiega Laal Corriere della Sera: «Nel 2019 decidemmo insieme che non potevamo più ingoiare e basta. Bisognava rispondere in sede. Non con querele penali, perché i tribunali penali devono occuparsi di reati più gravi. Meglio agire per ...