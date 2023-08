Scrivi il testo e WhatsApp crea l' adesivo in un secondo Così l' IA generativa debutterà nell' app

ile WhatsApp crea l'adesivo in un secondo. Così l'IA generativa debutterà nell'app Vai all'approfondimento Al momento dell'invio il sistema di WhatsApp chiederà se si vuole condividere ...Siamo di fronte dunque a un'applicazione dell'IA generativa, cioè quel tipo di Intelligenza Artificiale capace di generare, immagini, video o musica a partire da una richiesta dell'utente, ...Fatto ciò, fai riferimento al campo disituato in basso, per digitare ildel messaggio, ... specialmente se la ragazza in questione è piuttosto attenta alla forma dei messaggi che le

Scrivi il testo e WhatsApp crea l'adesivo in un secondo. Così l'IA ... DDay.it

Oltre ad attaccare gli immigrati, scrivendo anche del «lavaggio del cervello di chi vorrebbe favorire l’eliminazione di ogni differenza compresa quella tra etnie, per non chiamarle razze». Un testo ...«Open to meraviglia», idea dell’agenzia Armando Testa (campagna criticatissima anche perché realizzata ... Giorgio Vasari, nelle sue «Vite», scrive di Botticelli: «Per la città in diverse case fece ...