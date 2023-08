Scott Pilgrim torna in versione anime e il trailer che lancia la serie è bellissimo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Quando, nel 2010, uscì al cinemaVs The World, in tanti scoprirono per la prima volta l'esistenza di questo personaggio, a cui prestava il volto Michael Cera. Timido ma impavido, nerd e determinato,ha conquistato il pubblico con la sua personalità e con la sua storia, che più romantica non si potrebbe. Certo, siamo nel campo del fumetto – da cui tutto ha preso origine – per cui è inevitabile aspettarsi elementi sopra le righe, ma ciò non fa altro che arricchire il progetto e renderlo assolutamente unico nel suo genere. Dopo l'adattamento cinematografico, è ora il turno dellaanimata, che riprende le suggestioni dei graphic novel e l'energia della pellicola firmata da Edgar Wright, reimmergendo gli spettatori in un universo stra-ordinario. Ecco cosa sappiamo dell'atteso progetto Netflix ...