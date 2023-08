Scappa dopo essere stato fermato all’alt | poi la scoperta | denunciato

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si dà alla fugaaver fatto credere di essersi, poi lada parte delle forze dell’ordine: scatta la denuncia nei confronti del conducente della vettura Il tutto è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 16 agosto, in Emilia-Romagna. Ci troviamo a Novellara (provincia di Reggio Emilia) dove un uomo, di nazionalità indiana, èdai carabinieri locali. Motivo? Secondo quanto riportato da alcuni media e quotidiano del posto pare che l’uomo, un 29enne, avrebbe fatto credere di fermarsidella polizia. Intimatogli proprio dalla pattuglia dei militari dell’arma. In quel momento, questi ultimi, erano impegnati in un posto di controllo in via D’Azeglio. Carabinieri (Ansa Foto)Una volta che i carabinieri si erano avvicinati ...

Per Wawrinka due ottime prestazioni in Ohio nel torneo che lo vedeva ritornare in campola ... Nel primo set, infatti, Wawrinkasubito via sul 3 - 0. Tiafoe ha un sussulto nel settimo gioco ...Si chiude la prima frazionetre minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Buona ... Ripartenza (quasi) letale degli spagnoli: riceve Ocampos che in velocità pianta Walker esulla ...L'italiano sbaglia molto, eaver annullato una palla break con una prima e dritto, spedisce ... Fritzsubito con il minibreak. Sonego sotto 0 - 3 prova a variare con la palla corta ma Fritz ...

Scappa dopo aver abbandonato una valigia in stazione: allarme bomba a Milano Giornale dei Navigli

Un marocchino di 25 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato notato dai carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina a due giovani. Ha tentato di scappare ...In provincia di Cuneo un ragazzo di 21 anni ha ucciso suo padre e adesso è in fuga nei boschi: le ultime notizie da Montaldo di Mondovì ...