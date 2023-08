Scandalo al British Museum | licenziato un dipendente che sottraeva reperti preziosi dal 1919

(Di giovedì 17 agosto 2023) Una vicenda molto poco. Sulla prima pagina del Daily Telegraph si dà notaizia del licenziamento da parte del prestigioso museo di unche rubava “pezzi”. La sottrazione didaldi Londra va avanti da anni ed è iniziata “almeno” nel 2019. E’ quanto scrive il tabloid annunciando l’avvio di una indagine da parte di Scotland Yard, oltre a una inchiesta ininterna; in seguito alla scomparsa dai depositi di gioielli in oro e gemme di pietre semipreziose risalenti a un periodo compreso tra il XV secolo a.C. e il XIX secolo. Lo riporta l’Ansa. Clamoroso caso di scomparsa dial...

... danneggiato e rubato", ha dichiarato il direttore delMuseum, Hartwig Fischer - . Sia il museo che la polizia hanno fatto sapere che non forniranno ulteriori informazioni fintanto che le ...Unosenza precedenti per un'istituzione culturale visitata da sei milioni di persone l'anno. È la tempesta che scuote ilMuseum , dopo l'annuncio che un membro dello staff potrebbe ...alDi fronte a un fatto dagli aspetti imbarazzanti per l'istituzione culturale, nota in tutto il mondo, i vertici delMuseum sono immediatamente intervenuti. Il presidente ...

Trafugati gioielli in oro e pietre semipreziose – Licenziato un dipendente, il caso è stato ora affidato alla polizia – «La priorità ora è ritrovare gli oggetti rubati» ...Gioiello in oro e gemme antiche scomparsi dai magazzini del museo di Londra. Scotland Yard sta indagando, ma al momento nessun arresto ha confermato i sospetti del museo. Il ministro Osborne: “La prio ...