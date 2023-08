Scampia | Carabinieri arrestano pusher 45enne

Leggi su puntomagazine

per detenzione di droga, l'uomo portava con se 11 dosi di cocaina,15 di cobret e una di crackper detenzione di droga .Idel nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per spaccio di droga L.S.,digià noto alle forze dell'ordine. È stato osservato a lungo tra le scalinate della vela rossa dimentre cedeva droga ad alcuni tossicodipendenti della zona. Quando è stato bloccato addosso aveva 11 dosi di cocaina,15 di cobret e una di crack.Ora è in carcere in attesa di giudizio, la droga è stata sequestrata.