Saudi League | Ibanez si riscatta | gol nella vittoria dell' Al - Ahli

Si è riscattato subito Roger Ibanez . L'avventura dell' ex difensore della Roma innon era iniziata nel migliore dei modi , ma il calciatore brasiliano ha saputo farsi perdonare dai tifosi dell' Al - Ahli con un gol importante nella seconda giornata del campionato ...Questa sessione di calciomercato, ancora in corso, passerà alla storia come quella dell'esodo di tanti giocatori, nel pieno della carriera, verso laProquindi in Arabia Saudita. Gli sceicchi sauditi hanno speso grandissime cifre per formare delle squadre competitive ed un campionato pieno di stelle. Sull'argomento è intervenuto anche ...Neymar ha voluto prima sincerarsi che il club dellaPromettesse a sua disposizione tutto ciò che pretendeva, a partire dalle 8 automobili di cui ritiene di aver bisogno. Tre saranno ...

Saudi Pro League, vince l'Ah-Ahli: a segno l'ex romanista Ibanez dopo appena nove minuti TUTTO mercato WEB

Il Damac allenato dall'ex Milan Cosmin Contra, con Ceesay - lo scorso anno al Lecce - schierato al centro dell'attacco, non va oltre il 2-2 interno con l'Al Riyadh: ospiti avanti di due reti ...Brasiliano in goal dopo l'esordio negativo: suo il tocco vincente per il momentaneo 0-1 sul campo dell'Al-Khaleej.