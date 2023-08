Sassuolo | Vina | «Qui sto bene | mi manca un po’ per essere al 100%»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Matias, esterno del, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: ecco che cosa ha detto Matiasha così parlato in un’intervista ai canali ufficiali del. COME SI SENTE – «Devo lavorare un po’ perché non ho fatto la preparazione con nessuna squadra, ho lavorato da solo. Miun po’ peral, sono due settimane che sono qui e che lavoro con i compagni». ACCOGLIENZA– «Mi sono trovato davvero, la squadra mi ha accolto molto. Al gruppo piace allenarsi, stare attenti, competere… Penso che siamo una squadra giovane che può fare tanto. L’ho guardata tanto quando ero a Roma, giocava benissimo ed è ciò che mi è piaciuto e che mi ha ...

...Quella che invece rischia di perderlo lo scettro di bella realtà provinciale è proprio il. ... Formazione tipo: Consigli; Toljan, Erlic, Viti,; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; ...Con molti meno rimpianti ha salutato invece Matias, che si è presentato al: " Quando ero a Roma ho visto che ilgiocava benissimo e per questo sono venuto qua. Alla Roma l'...... vedevo spesso giocare ile giocava benissimo, anche questo mi ha convinto a venire qui. E ... Matiasè convinto di aver fatto la scelta giusta: dopo l'esperienza al Bournemouth in prestito ...

L’ex calciatore della Roma si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Ecco le sue dichiarazioni da giocatore del Sassuolo Intervenuto ai microfoni di SassuoloChannel, il calciatore del Sassuolo Mattias Vin ...Il calciomercato in entrata del Sassuolo potrebbe non essere ancora finito. Con Pedersen che è ormai a un passo, i neroverdi potrebbero chiudere un colpo in attacco in caso di addio di Domenico Berard ...