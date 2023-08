Sassuolo | Juve su Berardi | occhi sul sostituto

(Di giovedì 17 agosto 2023) Secondo quanto riportato daNews.net, in caso di cessione di, una delle prime idee per ilporta al nome di Riccardo...

PIANO- Iling Junior pesa pochissimo a bilancio , e una cessione permetterebbe alla Juventus ... ma è chiaro che quella preferita porterebbe a, nell'ambito dell'affare Berardi: approdo ......dei costi a bilancio bene o male alla pari a causa del grosso ammortamento del romano ex. ... Salcedo e Agoumè, non hai minimamente avviato l'iter per il progetto under 23 da cui la, e ...Tuttavia, fonti vicine al club neroverde indicano che attualmente Soulé non viene considerato un obiettivo prioritario dal

Juventus su Berardi. L'offerta al Sassuolo è da 30 milioni tra bonus e un giovane TUTTO mercato WEB

L’ex giocatore Marocchino si espone: «Berardi utile grazie alla sua imprevedibilità. Ecco che tipo di giocatore è». Le parole L’ex giocatore bianconero, Domenico Marocchino è stato ospite di TMW Radio ...Promessi sposi da quasi mezza vita calcistica, i destini di Juventus e Domenico Berardi sono intrecciati in una storia infinita, che ogni anno si arricchisce puntualmente di un nuovo capitolo.