Sarkozy fa infuriare Kiev | “Perché abbbiamo bisogno della Russia”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’ex presidente francese Nicolasha recentemente tenuto un’intervista che ha destato molto scalpore. Le sue dichiarazioni sul comportamento, e in particolare del presidente Putin, hanno scatenato reazioni contrastanti. Come riporta Ansa,ha affermato: “I russi sono slavi. Sono diversi da noi. La discussione è sempre difficile e ha causato molti malintesi nella nostra storia comune. Nonostante questo noi abbiamodi loro e loro hannodi noi“.: Errori di Putin ma necessità di una soluzioneha riconosciuto gli errori del presidente russo, affermando anche che è necessario cercare una soluzione. “Putin ha sbagliato, quello che ha fatto è grave e si traduce in un fallimento – ha aggiunto -, ma una ...