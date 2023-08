Santos | il presidente su Marcos Leonardo | «Offerta Roma è bassa»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le parole di Andrés Rueda,del, sull’presentata dallaper. I dettagli Andrés Rueda,del, ha parlato ad A Tribuna sulla situazione legata ae la. PAROLE – «Abbiamo bisogno del giocatore, l’obiettivo è averlo fino a dicembre. L’dellaè al di sotto delle aspettative, dei 6 milioni di bonus solo due sono facili: la convocazione in nazionale e le 75 presenze con la. I 18 milioni totali sono a rischio. E poi laha proposto un pagamento in 4 rate in due anni. Se ci avessero offerto 15 milioni prima della fine del mercato forse ...

I giallorossi restano alla finestra e in questo momento la trattativa per il giovane attaccante delè in una fase di stallo. Ilvorrebbe cederlo a dicembre e Pinto si guarda intorno.... il responsabile tecnico di Coverciano, erano amici di Moratti,dell'Inter. Se potevano ... Una volta l'allenatore dello ha camuffato, messo una maschera e detto ai giocatori che non ...Nel frattempo la Pimenta, rappresentante di Marcos Leonardo , lavora sodo in Brasile con ilver sbloccare la situazione. Anche se ilRueda ieri è stato netto: "Abbiamo bisogno del ...

Roma, il presidente del Santos su Marcos Leonardo: "Offerta bassa ... Sportitalia

Andrés Rueda, presidente del Santos, stoppa la Roma: "La loro offerta per Marcos Leonardo è al di sotto delle aspettative: dei 6 milioni ...In questo momento la trattativa per il giovane attaccante del Santos è in una fase di stallo. Il presidente vorrebbe cederlo a dicembre e Pinto si guarda intorno ...