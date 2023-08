Sandu | la Russia è la principale fonte di instabilità

... "l'Assemblea Interparlamentare della CSI non è altro che un organo mediante il quale la... di cui fanno parte la presidentessa moldava Maiae il presidente dell'Assemblea Legislativa Igor ...Tant'è che l'attuale presidente moldava Maiasta facendo di tutto per coinvolgere i gagauzi ... regione moldava oggetto di contesa con la, se non parlano direttamente russo, parlano un ......la. La Moldavia, colpita dalla guerra nella vicina Ucraina, ha fissato l'adesione all'Unione europea come principale obiettivo di politica estera dopo l'elezione della presidente Maia...

La Moldavia espelle i diplomatici, il Cremlino è furioso. Minaccia ... Notizie Da Est

Il presidente della Moldavia Maia Sandu ha definito la Russia la principale fonte di instabilità del paese. La Moldavia sta cercando di avvicinarsi sempre di più all’Unione europea e sta anche ...Russian diplomats were expelled from Chisinau for “activities incompatible with their diplomatic status,”- i.e. spying.